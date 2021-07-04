قزيط: لجنة الحوار فشلت وجولة واحدة لا تكفي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن لجنة الحوار السياسي فشلت في مهمتها.
وأشار قزيط إلى أن جولة واحدة لا تكفي للعبور إلى الانتخابات، مبينا أن فشل اللجنة يعود إلى عدم وجود ضغط دولي، وعدم وجود ضمانات لأطراف الصراع.
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن لجنة الحوار السياسي فشلت في مهمتها.
وأشار قزيط إلى أن جولة واحدة لا تكفي للعبور إلى الانتخابات، مبينا أن فشل اللجنة يعود إلى عدم وجود ضغط دولي، وعدم وجود ضمانات لأطراف الصراع.
ياقزيط غباوة الاخوان معروفة يتصورون انهم سيعرقلوا الانتخابات وهم واهمون فمن يصدر القوانين فى النهاية هو مجلس النواب ويكفى ان يرسل رئيس مجلس النواب رسالة تطلب منه اجراء الانتخايات طبقا للقوانين الانتخابية السارية لحين صدور قوانين اخرى من مجلس النواب المنتخب القادم حيث ان المجلس الحالى هناك من يشكك فيه والافضل استخدام قوانين سابقة
انتهى الدرس ياخوان وماتت لجنة الحوار ياحمار الى الابد
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