قزيط: لجنة الحوار فشلت وجولة واحدة لا تكفي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن لجنة الحوار السياسي فشلت في مهمتها.

وأشار قزيط إلى أن جولة واحدة لا تكفي للعبور إلى الانتخابات، مبينا أن فشل اللجنة يعود إلى عدم وجود ضغط دولي، وعدم وجود ضمانات لأطراف الصراع.

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