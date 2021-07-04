وصول 8400 سيارة إلى ميناء مصراتة

وصلت إلى ميناء مصراتة عدد من السفن المحملة بسيارات مستوردة من السوق الأوروبية والاسيوية.

ودخلت الباخرة “فايكنق كيون” التابعة للوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون، إلى منطقة الرسو، تمهيدا لتفريغ حمولتها المكونة من 3800 سيارة.

ومن المتوقع وصول سفينة السيارات “مورنينق” التابعة للوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون إلى منطقة الرسو في مرفا مصراتة وعلى متنها 4600 سيارة.

ووصلت السبت الماضي، باخرة المواشي “برونا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الكناري وعلى ومتنها 780 رأس من العجول مستوردة من السوق الإسبانية.

وتشهد الموانئ الليبية هذه الفترة على وصول واردات كبيرة من المواشي بالتزامن مع قرب عيد الأضحى.

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