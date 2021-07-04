في أولى محطاته بالمدينة.. الدبيبة يجري جولة تفقدية في محطة طبرق الغازية

أخبارليبيا24- خاص

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فور وصوله إلى طبرق، اليوم الأحد، جولة تفقدية في محطة طبرق الغازية.

وأطلع الدبيبة خلال الجولة التفقدية على المراحل التي وصل إليها مشروع محطة طبرق الغازية.

وكان قد وصل رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأحد إلى مدينة طبرق يرافقه 14 وزير من وزراء حكومته.

وكان في مقدمة مستقبليه عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس وعدد كبير من الضباط وضباط الصف وعدد من حكماء مدينة طبرق.

ومن المقرر أن يحضر الدبيبة ووزراء حكومته جلسة مجلس النواب ليوم غد الإثنين حيث تم تأجيلها خلال جلسة الإثنين الماضي.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال خلال تصريحات صحفية إن جلسة النواب غد الإثنين ستعقد بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وستخصص لمناقشة الميزانية.

وأضاف بليحق أن بند المناصب السيادية لن يناقش في جلسة يوم غد، وربما يطرح في جلسة الثلاثاء، وجدول الأعمال سيكون جاهزا مساء اليوم.