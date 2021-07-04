ليبيا الان

نورلاند يرحب بالبدء في تحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في كلمته بافتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالإعلان عن افتتاح المركز الإعلامي والفني لتغطية الانتخابات، والبدء في تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك