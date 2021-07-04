نورلاند يرحب بالبدء في تحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات ديسمبر

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في كلمته بافتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالإعلان عن افتتاح المركز الإعلامي والفني لتغطية الانتخابات، والبدء في تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر.
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قناة ليبيا
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