الدبيبة: على الجميع العمل لإنجاح الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال كلمته في افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات الجميع إلى تقديم ما يلزم لإنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بعملية الانتخابات، وستعمل على إجرائها في موعدها المحدد.
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قناة ليبيا
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