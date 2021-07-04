“سكاي نيوز”: السفير الأمريكي سيعقد لقاءات مع معرقلي “القاعدة الدستورية”

قالت قناة “سكاي نيوز عربية”، نقلا عن مصادرها الخاصة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيجري لقاءات مع الأطراف الليبية المتنازعة خلال الأيام المقبلة لبحث سبل الالتزام بمخرجات مؤتمر “برلين 2” الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وكذلك التغلب على مسألة فشل ملتقى الحوار الليبي حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.
وأضافت القناة في تقرير نشره موقعها الإلكتروني، أن هذا يأتي بعد يومين من إعلان منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، الجمعة، في التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية وسط الاختلاف على 3 اقتراحات بشأنها.
وبحسب القناة فإن نورلاند، الذي عينته الخارجية الأمريكية أيضا مبعوثا خاصا إلى ليبيا، سيؤكد في اللقاءات موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وستشمل جولته لقاءات مع الأطراف التي تسببت في عرقلة التوصل إلى القاعدة الدستورية حتى الآن.
واختتمت، أول من أمس الجمعة، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، التي دامت 5 أيام للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وقدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.
كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات، وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.
وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، وأكدت أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها، إنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
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