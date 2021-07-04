مواصلا جولاته بالمدينة.. الدبيبة يجري جولة تفقدية لمحطة التحلية بطبرق

أخبارليبيا24- خاص

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، جولة تفقدية في محطة تحلية المياه في طبرق؛ وذلك للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المحطة.

ورافق الدبيبة خلال الجولة التفقدية وزير الموارد المائية بحكومته، طارق بوفليقة وعميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعددا من الوزاراء

وأسبق الدبيبة هذه الجولة بجولة تفقدية في محطة طبرق الغازية فور وصوله إلى مدينة طبرق.

وكان قد وصل رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأحد إلى مدينة طبرق يرافقه 14 وزير من وزراء حكومته.

وكان في مقدمة مستقبليه عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس وعدد كبير من الضباط وضباط الصف وعدد من حكماء مدينة طبرق.

ومن المقرر أن يحضر الدبيبة ووزراء حكومته جلسة مجلس النواب ليوم غد الإثنين حيث تم تأجيلها خلال جلسة الإثنين الماضي.