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المشري: ليس هناك أي مبرر منطقي لإجراء الانتخابات وتجاوز الاستفتاء على الدستور

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن حفتر (القائد العام للقوات اللمسلحة) هو من عرقل التوافق في جنيف، وليس هناك أي مبرر منطقي لتجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور.

المشري ومداخلة مع قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت إدعى : “إن حفتر أرسل ابنه إلى جنيف للضغط على بعض أعضاء ملتقى الحوار للذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون دستور”، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق نصت على إحالة المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة، قبل التوافق عليه في يناير الماضي.

وأوضح المشري أن ملتقى الحوار تعثر بسبب تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر إلى “نزع بزته العسكرية والتخلي عن جنسيته الأجنبية وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب”، حسب زعمه.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ليس هناك أي مبرر منطقي لبقاء عصابتك المسماة المجلس الأعمي في السلطه الي الٱن حيث افرادها كعملاء للغرب فتره محدوده فليس لدي الغرب الاستعماري عميل يدوم فكل عام لهم عميل ومن ناحية الاجرام أنت اجرم من حفتر هو كلفه البرلمان بمحاربة الارهاب وانت ارهابي وهو يحارب في الارهاب لخلاص ليبيا منه

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