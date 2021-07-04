المشري: ليس هناك أي مبرر منطقي لإجراء الانتخابات وتجاوز الاستفتاء على الدستور

ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن حفتر (القائد العام للقوات اللمسلحة) هو من عرقل التوافق في جنيف، وليس هناك أي مبرر منطقي لتجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور.

المشري ومداخلة مع قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت إدعى : “إن حفتر أرسل ابنه إلى جنيف للضغط على بعض أعضاء ملتقى الحوار للذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون دستور”، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق نصت على إحالة المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة، قبل التوافق عليه في يناير الماضي.

وأوضح المشري أن ملتقى الحوار تعثر بسبب تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر إلى “نزع بزته العسكرية والتخلي عن جنسيته الأجنبية وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب”، حسب زعمه.

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