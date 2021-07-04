الأمم المتحدة: ‏مهمة مفوضية الانتخابات ضرورية لتمكين الليبيين من الإدلاء بأصواتهم

باركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر المقبل، بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وقالت الهيئة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن ‏مهمة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضرورية لتمكين كافة الليبيين، رجالًا ونساءً، من الإدلاء بأصواتهم وأصواتهن والمساهمة في رسم ‎ليبيا ديمقراطية وشاملة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي: “نعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم”.

وأوضح السائح أن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية وهذا له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة الليبية القابضة للاتصالات، شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.