بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مستشفى بني وليد العام يستقبل 15 طفلا مصابين بالإعياء خلال يومين

استقبل قسم الأطفال بمستشفى بني وليد العام خلال اليومين الماضيين 15 طفلًا مصابين بالإعياء جراء ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط»، إن الأطفال يعانون عدة أعراض بينها ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الصدر والتقيؤ وبعض الأعراض الأخرى.

وذكر التويجر أن هناك طفلين من هذه الحالات غادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية وتلقيهما العناية والعلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية.

وأكد التويجر أن بقية الحالات لازالت تتلقى العلاج والاهتمام اللازم من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة داخل القسم، مشيرًا إلى أن تلك الحالات أُصيبت بالإعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

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