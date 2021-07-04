أبو جناح: على جميع مسؤولي الدولة زيارة الجنوب للوقوف على احتياجاته وتوفير الخدمات

ليبيا – ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح الاجتماع الدوري الثاني الذي ضم أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، ووزراء المنطقة الجنوبية، وعمداء البلديات في الجنوب.

نائب رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس النواب والوزراء وعمداء البلديات، وأثنى على التزامهم بالحضور والجدية في إيجاد الحلول للعوائق والقضايا في الجنوب والنظر فيها.

واستعرض الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لأبو جناح أهم المعوقات التي واجهت الوزراء منذ توليهم مهامهم، وسبل معالجتها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم وفق للقانون.

وبحث الاجتماع آلية صرف الميزانية المخصصة لتنمية مناطق الجنوب، وسبل تخصصيها لإنجاز المشاريع التي لم تستكمل، خاصة منها الطرق المتهالكة والمطارات والمرافق الصحية والتعليمية.

من جانبه شدد نائب رئيس الحكومة على جميع المسؤولين في الدولة على ضرورة زيارتهم للجنوب للوقوف على احتياجاته وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استئناف المشاريع المتوقفة التي تخدم الجنوب والإفراج عن المرتبات والمستحقات للعاملين في القطاعات الخدمية، وإلى توفير فرص عمل للشباب المتمكنين في مجالات عملهم، وإلى مشاكل المهجرين من مناطقهم في الجنوب وبحث سبل عودتهم، ووضع خطط لتخصيص مصروفات تيسيرية للبلديات لحفر الآبار ومعالجة مشاكل الصرف الصحي.

من جانبه شدد أبو جناح على ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة الجنوبية، لتحقيق المصلحة العامة التي تخدم جميع المواطنين، موكدًا أنه لن يدخر جهدًا لحلحلة المشاكل والعوائق التي تواجه المنطقة وتدعم تنفيذ المشروعات التنموية بها وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها.

وحضر الاجتماع كل من: “النواب: فاطمة الصويعي، وإبراهيم الحسناوي، ومحمد الحضيري، وإبراهيم مصباح، وعبد الحفيظ الصغير،وأحلام اللافي، وعبد السلام المرابط، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وعميد بلدية إدري الشاطئ إبراهيم الغول، وعميد بلدية قرضة الشاطئ مجدي أبو خزام، وعميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي، وعميد بلدية الغريفة عبد الستار السنوسي، وعميد بلدية القطرون عمر علي عمورة، وعميد بلدية الشويرف يونس صالح خطاب، وعميد بلدية غات موسى السنوسي، وعميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة، وعميد بلدية بلدية مزرق علي ورظبو، بالإضافه لعميد بلدية الشرقية امحمد العربي الطاهر.

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