ليبيا الان

عدد المسجلين اليوم بلغ 2.339.088 مسجلا

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حفل افتتاح المركز الإعلامي وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، تخلله شرح واف حول مراحل عملية تطوير سجل الناخبين من 2018 إلى غاية اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك