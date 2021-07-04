عدد المسجلين اليوم بلغ 2.339.088 مسجلا

حفل افتتاح المركز الإعلامي وإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، تخلله شرح واف حول مراحل عملية تطوير سجل الناخبين من 2018 إلى غاية اليوم.
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قناة ليبيا
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