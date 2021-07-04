السفير البريطاني: أشجع الليبيين على التسجيل بمنظومة الانتخابات

هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون الليبيين بمناسبة علان المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر المقبل، بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وعلق هوبتون على ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: ‏”يوم مهم في العملية الانتخابية وخطوة إيجابية أخرى لليبيا”.

وأضاف السفير البريطاني: “أشجع جميع الليبيين على التسجيل كناخبين، والحرص على إيصال أصواتهم”.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي: “نعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم”.

وأوضح السائح أن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية وهذا له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة الليبية القابضة للاتصالات، شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.