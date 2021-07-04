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المعهد الصحي صرمان ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم المعهد الصحي، صرمان، بالتعاون مع الـمنظمة الليبية للمرأة والطفل، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، بـمشاركة مدير مستشفى صرمان العام، وعدد من مديري الـمعاهد الصحية، وأساتذة وطلاب المعهد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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