المعهد الصحي صرمان ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

نظم المعهد الصحي، صرمان، بالتعاون مع الـمنظمة الليبية للمرأة والطفل، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، بـمشاركة مدير مستشفى صرمان العام، وعدد من مديري الـمعاهد الصحية، وأساتذة وطلاب المعهد.

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