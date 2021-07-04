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تزامنا مع انتهاء فصل الصيف .. الدبيبة يعلن انتهاء أزمة الكهرباء في نوفمبر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حدد دبيبة نوفمبر القادم موعدا لانتهاء أزمة الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أن سبب استمرار الأزمة خلال السنوات الماضية هو تقاعص العاملين في القطاع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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