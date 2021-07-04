تزامنا مع انتهاء فصل الصيف .. الدبيبة يعلن انتهاء أزمة الكهرباء في نوفمبر

حدد دبيبة نوفمبر القادم موعدا لانتهاء أزمة الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أن سبب استمرار الأزمة خلال السنوات الماضية هو تقاعص العاملين في القطاع.
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قناة ليبيا
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