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حملة مواسم الخير .. خطوة إنسانية تجاه ذوي الدخل المحدود

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استعدادا لعيد الأضحي تعتزم جامعة بنغازي فرع الأبيار، تنظيم حملة خيرية تطوعية تحت عنوان : مواسم الخير، يسهم فيها الشباب بتقديم يد العون والـمساعدة لذوي الدخل المحدود خلال عيد الأضحى المبارك.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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