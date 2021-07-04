حملة مواسم الخير .. خطوة إنسانية تجاه ذوي الدخل المحدود

استعدادا لعيد الأضحي تعتزم جامعة بنغازي فرع الأبيار، تنظيم حملة خيرية تطوعية تحت عنوان : مواسم الخير، يسهم فيها الشباب بتقديم يد العون والـمساعدة لذوي الدخل المحدود خلال عيد الأضحى المبارك.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تزامنا مع انتهاء فصل الصيف .. الدبيبة يعلن انتهاء أزمة الكهرباء في نوفمبر
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بلدية زوارة تمهل المقيمين 10 أيام لتصحيح أوضاعهم
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تعليق الدراسة ببلدية براك الشاطئ بسبب تفشي كورونا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
35 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الواحات
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك