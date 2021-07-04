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إمدادات الوقود وتأثرها سلبا بأزمة انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اضطرت العديد من محطات الوقود في سبها للعمل ليلا أو في ساعات الفجر المبكرة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات الكهرباء، ولكن هذا العمل يعاني من قلة إمدادات الوقود التي لا تكفي الطلب في المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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