إمدادات الوقود وتأثرها سلبا بأزمة انقطاع الكهرباء

اضطرت العديد من محطات الوقود في سبها للعمل ليلا أو في ساعات الفجر المبكرة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات الكهرباء، ولكن هذا العمل يعاني من قلة إمدادات الوقود التي لا تكفي الطلب في المنطقة.

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