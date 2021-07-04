إمدادات الوقود وتأثرها سلبا بأزمة انقطاع الكهرباء

اضطرت العديد من محطات الوقود في سبها للعمل ليلا أو في ساعات الفجر المبكرة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات الكهرباء، ولكن هذا العمل يعاني من قلة إمدادات الوقود التي لا تكفي الطلب في المنطقة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
حملة مواسم الخير .. خطوة إنسانية تجاه ذوي الدخل المحدود
تم النشر منذُ 4 دقائق
تزامنا مع انتهاء فصل الصيف .. الدبيبة يعلن انتهاء أزمة الكهرباء في نوفمبر
تم النشر منذُ 9 دقائق
بلدية زوارة تمهل المقيمين 10 أيام لتصحيح أوضاعهم
تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق الدراسة ببلدية براك الشاطئ بسبب تفشي كورونا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك