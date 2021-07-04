المستشار صالح: انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها سيكون له الأثر الطيب على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “يسعدني بداية أن أعبر من خلال مداخلتي عن بالغ التقدير للجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية العليا للانتخابات وأن تدشين افتتاح المركزين الإعلامي والفني في المفوضية اليوم وإعلان المفوضية عن جهوزيتها بنسبة تتجاوز الـ 80 في المائة من الترتيبات والتجهيزات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021، يؤكد حرص رئيس المفوضية والأطقم الفنية والقانونية والإعلامية بالمفوضية عن الرغبة في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده، في الواقع هو استحقاق الوطني من الدرجة الاولى وعمل عظيم ينبغي أن ينجز في موعده وبكفاءة وحرفية عالية لاتمام عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة ونحن ومن خلال ما يصلنا من معلومات نثق أن المفوضية حققت نجاحا كبيرا في بناء القدرات الذاتية وتأهيل العناصر العاملة بها في مختلف إداراتها ومراكزها الادارية والفنية”.

المستشار صالح، وفي كلمته خلال الاحتفالية التي عقدتها المفوضية ونقلها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أضاف: “نأمل أن تستمر المفوضية في عملها وفق جدول زمني يتضمن مراحل العملية الانتخابية وصولا الى التاريخ المحدد ويتطلب ذلك بذل الجهد واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لتحقيق هذه الغاية مع السعي لتوفير المناخ الديمقراطي الامن بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمنظمات الدولية المعنية بالمراقبة، ومهام المفوضية العليا ليست مهام قانونية ووظيفية فقط بل هي عمل فني ووطني يهدف لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم الحرة بانتخاب من يحكم بحرية تامة وبرعاية ومراقبة دولية”.

وتابع: “السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات السيدات والسادة، أنتم أمام مهمة تاريخية يتطلب انجازها الانحياز الكامل لحق الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع ولا شك أن انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، سيكون له الأثر الطيب على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا، وإن الفشل لا قدر الله في تنفيذ هذا الاستحقاق سيحرم الليبيين من فرصة تحقيق الأمن والاستقرار”.

واستكمل: “على المفوضية رئاسة وكوادر إدارية وفنية وإعلامية القيام بالدور المناط بهم على الوجه الأكمل طبقاً للقانون وعدم الالتفات لمحاولات العرقلة التي يقوم بها البعض بالتدخل في شئون المفوضية وعملها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة ليبيا والليبيين، انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومباشرة وشفافة ونزيهة في موعدها 24 ديسمبر 2021 كما تنص عليه خارطة الطريق لانهاء الصراع في ليبيا، هي طموح وهدف الحريصين على وقف معاناة الليبيين وحماية السيادة الوطنية وبناء الدولة الديموقراطية دولة القانون والمؤسسات”.

واختتم: “أحيي رئاسة المفوضية والعاملين بها مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والسداد لخدمة أهلكم ووطنكم”.

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