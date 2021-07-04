متطوعو الهلال الأحمر يستنكرون الاعتداء على مقر الأمانة في مدينة بنغازي

استنكر متطوعو الهلال الأحمر الاعتداء على مقر الأمانة العامة في مدينة بنغازي، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الخارجين عن القانون.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
13 حزب وتكتل سياسي يطالبون بمنع محاولات عرقلة إنتخابات ديسمبر ومعاقبة المعرقلين
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المستشار صالح: انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها سيكون له الأثر الطيب على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
إمدادات الوقود وتأثرها سلبا بأزمة انقطاع الكهرباء
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
حملة مواسم الخير .. خطوة إنسانية تجاه ذوي الدخل المحدود
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك