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متطوعو الهلال الأحمر يستنكرون الاعتداء على مقر الأمانة في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر متطوعو الهلال الأحمر الاعتداء على مقر الأمانة العامة في مدينة بنغازي، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الخارجين عن القانون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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