متطوعو الهلال الأحمر يستنكرون الاعتداء على مقر الأمانة في مدينة بنغازي

استنكر متطوعو الهلال الأحمر الاعتداء على مقر الأمانة العامة في مدينة بنغازي، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الخارجين عن القانون.

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