وصول تجهيزات متكاملة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي

وصلت مساء أمس السبت إلى مركز طبرق الطبي تجيهزات متكاملة لعيادة الكشف عن أمراض النساء بالمركز مقدمة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط» إن هذه التجهيزات تأتي في إطار التعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لدعم المؤسسات الصحية والإنسانية لاسيما في بعض النواقص التي يعاني منها المركز.

وثمن مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي مجهودات نائب رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد منصور الصالحين، وكافة العاملين بالهيئة لتعاونهم اللامحدود مع المركز.

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