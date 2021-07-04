ليبيا الان

وصول تجهيزات متكاملة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصلت مساء أمس السبت إلى مركز طبرق الطبي تجيهزات متكاملة لعيادة الكشف عن أمراض النساء بالمركز مقدمة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط» إن هذه التجهيزات تأتي في إطار التعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لدعم المؤسسات الصحية والإنسانية لاسيما في بعض النواقص التي يعاني منها المركز.

وثمن مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي مجهودات نائب رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد منصور الصالحين، وكافة العاملين بالهيئة لتعاونهم اللامحدود مع المركز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك