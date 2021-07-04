مجلس المشري: على “المفوضية” استخدام منظومة الناخبين في الاستفتاء على الدستور أولا

أصدر المجلس الدولة الاستشاري بيانا رحب فيه بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين، وحث المفوضية العليا للانتخابات على استخدام هذه المنظومة في الاستفتاء على الدستور أولا.

وشدد المجلس في بيانه الذي طالعته “الساعة 24″، على المفوضية بالتزام الحيادية في الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن ذلك سيكون له دور فاعل في انخراط الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وفي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي إنهاء المراحل الانتقالية.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي الإخواني خالد المشري، وجه المفوضية العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على الدستور، غير أن رئيس المفوضية عماد السائح رفض هذا، مؤكدا أن الاستفتاء يستحيل معه إجراء الانتخابات المقررة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن في موعدها المحدد.