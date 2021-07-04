مجلس الدولة: موقفنا واضح وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور أولاً

ليبيا – اتهم الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد الناصر من وصفهم بـ” الموالين لـ حفتر” بالتسبب في فشل المفاوضات، قائلًا: “الأطراف الداعمة لحفتر تتعنت، وهدفها تفصيل تفصيل قاعدة دستورية على مقاسه تسمح له بالترشح” حسب زعمه.

الناصر وفي تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية قال: “نحن في المجلس الأعلى للدولة موقفنا واضح، وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور، وإذا رفض من قبل الشعب يقوم المجلسين باعتماد المسودة بدورة برلمانية، وإذا رفض هذا المقترح أيضًا نحتكم للمسودة كقاعدة دستورية للمرحلة الانتقالية القادمة”.

وتابع: “المجلس الأعلى للدولة أكد على إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر، وقدم كل الدعم للحكومة من أجل الايفاء بمهامها والوصول إلى الانتخابات، ولكن نسعى الآن لأن تكون هذه الانتخابات وفق دستور مستفتى عليه من الشعب” دون أن يشير إلى أن اقرار الاستفتاء على الدستور يعني تأجيل موعد الانتخابات وهو ما أكدته المفوضية العليا ورئيسها عديد المرات.

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