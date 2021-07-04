بالصور | جامعة مصراتة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة يالوفا التركية

الاتفاقية تضمنت بحسب بالمكتب الإعلامي لجامعة مصراتة أهمية الدور الحيوي الذي يشكله التعاون البنّــاء بين الطرفين، وتحديد أطر التعاون ونطاق العمل بينهما؛ بما يخدم المؤسستين في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأكّـد الطرفان سعيهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تطوير برامج التبادل المهني للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

2. إتاحة المشاركة في برامج البحوث والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.

3. مشاركة التقنيات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة، من خلال برامج الإرشاد وغيرها.

4. البحث عن فرص تمويل للأنشطة المشتركة التي توفر المنفعة المتبادلة لبرامج التدريس والبحث والتوعية في كل مؤسسة.

5. تبادل الكراسي الدراسية لمختلف التخصصات العلمية، بما يلبي طموحات الطلاب.

6. تسعى جامعة مصراتة بالتعاون مع جامعة يالوفا إلى إنشاء قسم للغة التركية بجامعة مصراتة؛ يتم من خلاله إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في دراسة اللغة التركية بجامعة مصراتة؛ والاستفادة منها في شتى المجالات المختلفة، واستثمار الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يتطلب اللغة التركية؛ لفتح آفاق علمية أوسع أمام الطلاب الليبيين، وليكون هذا القسم إضافة علمية لباقي الأقسام بكليات جامعة مصراتة.

هذا ووقع الاتفاقية كلٌّ من فرج علي أبوشعالة رئيس جامعة مصراتة ورئيس جامعة يالوفا التركية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من المؤسستين.

بدوره ،عبّر رئيس جامعة مصراتة عن مدى سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة مصراتة، بهدف تعزيز قدراتها البحثية، وتقديم الأفضل للطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم بطريقة علميّة وعمليّة؛ ليكونوا مستعدين للانخراط في سوق العمل، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.