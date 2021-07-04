سكاي نيوز: السفير الأمريكي سيعقد لقاءات مع معرقلي القاعدة الدستورية

قالت قناة “سكاي نيوز عربية”، نقلا عن مصادرها الخاصة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيجري لقاءات مع الأطراف الليبية المتنازعة خلال الأيام المقبلة لبحث سبل الالتزام بمخرجات مؤتمر “برلين 2” الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وكذلك التغلب على مسألة فشل ملتقى الحوار الليبي حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

وأضافت القناة في تقرير نشره موقعها الإلكتروني، أن هذا يأتي بعد يومين من إعلان منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، الجمعة، في التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية وسط الاختلاف على 3 اقتراحات بشأنها.

وبحسب القناة فإن نورلاند، الذي عينته الخارجية الأمريكية أيضا مبعوثا خاصا إلى ليبيا، سيؤكد في اللقاءات موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وستشمل جولته لقاءات مع الأطراف التي تسببت في عرقلة التوصل إلى القاعدة الدستورية حتى الآن.

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