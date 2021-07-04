الدبيبة يعد بتذليل الصعاب لإجراء صيانة محطة تحلية مياه البحر في طبرق

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بتذليل كافة الصعاب وشراء قطع الغيار وإجراء العمرة بالتنسيق مع وزارة المياه، بحسب المكتب الإعلامي لمحطة تحلية مياه البحر في طبرق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدبيبة، اليوم الأحد، بمحطة تحلية مياه البحر في طبرق شرق البلاد التي وصلها في وقت سابق اليوم رفقة عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

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وقال المكتب الإعلامي لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق إن المحطة التي جرى إنشاؤها عام 2000 تعاني من عدم الصيانة والعمرة منذ أكثر من 20 سنة وتحتاج لدعم كبير جدا من رئاسة الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الدبيبة رافقه خلال جولته بمحطة طبرق لتحلية مياه البحر كل من وزير المياه المهندس طارق بوفليقة ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم إلى مدينة طبرق، رفقة عدد من الوزراء لحضور جلسة مجلس النواب المقررة غداً الإثنين والمثول أمام النواب لمساءلتهم بشأن الميزانية العامة للعام 2021.

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