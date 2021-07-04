عون يدعو 7 وزراء لاجتماع بشأن خريجي التخصصات النفطية

دعا وزير النفط وزير النفط والغاز محمد عون، 7 من وزراء حكومة الوحدة الوطنية لاجتماع تشاوري يوم 12 يوليو، لبحث ملف خريجي التخصصات النفطية.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، إن الدعوة للاجتماع تأتي في إطار اهتمام الوزارة بخريجي التخصصات النفطية، ومن أجل إيجاد حلول فعلية لمشكلة (ما بعد التخرج)، ومن باب التكامل والتنسيق والتوافق بين وزارات حكومة الوحدة الوطنية.

وتم توجيه الدعوة لوزراء العمل والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، التخطيط، والتعليم التقني والفني، والخدمة المدنية، ووزير الشباب.

وأوضح المكتب أن الاجتماع التشاوري سيدرس ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية الذين لا إمكانية لإستيعابهم حالياً في الشركات النفطية، وبحث إمكانية وضع آلية لدمجهم داخل القطاع العام، كلٌ حسب الحاجة إليه، ومناقشة وضع الطلبة الدارسين حالياً للتخصصات النفطية، والمقبلين على التخرج.

وسيبحث الاجتماع وضع آلية للحد من مشكلة عدد الخريجين يفوق الشواغر الوظيفية، وذلك بقبول عدد معين من الطلبة الجدد الراغبين في التخصصات النفطية، بما يضمن فعلياً استيعاب قطاع النفط لهم عند تخرجهم مستقبلاً.

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