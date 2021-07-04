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النجار يطالب برفع حالة التأهب.. وتطبيق 3 إجراءات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، الأحد، خطابا لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات بشأن الرفع من حالة التأهب ورفع جهود الرصد الوبائي لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا النجار إلى الالتزام بالتحديث الاخير لتعريف حالة كوفيد 19 (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية بتاريخ: 16 ديسمبر 2020، وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد 19.

كما دعا الخطاب إلى اتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.

ودعا أيضا إلى إرسال التقارير اليومية والأسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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