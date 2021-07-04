ليبيا الان

منظمة إغاثة: أنقذنا 132 مهاجرا في مياه المتوسط قبالة ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت منظمة «إس.أو.إس المتوسط»، اليوم الأحد، أن السفينة «أوشن فايكينغ»، التابعة لها أنقذت 88 مهاجراً إضافيين أخيراً في البحر المتوسط، وذلك بعدما أغاثت 44 شخصا الخميس.

وقال ناطق باسم المنظمة إن «أوشن فايكينغ» نفّذت منذ الخميس 3 عمليات إغاثة أنقذت خلالها 4 مراكب وما مجموعه 132 شخصا بينهم 9 نساء و40 قاصرا.

ونُفّذت عمليات الإغاثة هذه في منطقة البحث والإنقاذ المالطية قبالة السواحل الليبية، وشملت 3 مراكب خشبية ومركباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية كان يعاني من تسرّب للمياه.

وتنوّعت جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم بين ليبيين وجنوب سودانيين ومصريين وغامبيين وتونسيين وسوريين.

وفي الأول من مايو أنزلت «أوشن فايكينغ» في صقلية 236 مهاجرا أنقذتهم في البحر، ثم أمضت السفينة أسابيع عدة في حوض جاف في نابولي للصيانة إلى أن عاودت الإبحار الأحد إلى مرسيليا.

ووجّهت الأمم المتحدة انتقادات إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي، وطالبتهما بإدخال إصلاحات على قواعد عمليات البحث والإنقاذ، مشدّدة على أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين حقوقهم وتنتهك كراماتهم إن لم تسلبهم حياتهم.

ومنذ مطلع العام 2021، قضى 866 مهاجرا في مياه المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد منظمة «إس.أو.إس المتوسط» أنها أنقذت أكثر من 30 ألف شخص منذ فبراير 2016، بواسطة السفينة «أكواريوس» ومن ثم السفينة «أوشن فايكينغ».

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك