الدبيبة يتوقع إقرار مجلس النواب بند الميزانية الإثنين المقبل

قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب أقل من ميزانيات السنوات السبع الماضية، لافتا إلى أن مجلس النواب لم يسبق له اعتماد ميزانية من قبل، مضيفا أنه لا يملك أحد محاسبتنا دون إقرار الميزانية.

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