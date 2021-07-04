الدبيبة يتوقع إقرار مجلس النواب بند الميزانية الإثنين المقبل

قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب أقل من ميزانيات السنوات السبع الماضية، لافتا إلى أن مجلس النواب لم يسبق له اعتماد ميزانية من قبل، مضيفا أنه لا يملك أحد محاسبتنا دون إقرار الميزانية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
السايح يوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
قزيط: لجنة الحوار فشلت في مهمتها.. وجولة واحدة لا تكفي للعبور إلى الانتخابات
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
محطة أوباري تنتظر استكمال خط الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
المبروك: خصصنا 700 مليون دينار في الميزانية للإفراجات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك