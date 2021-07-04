النجار: تسجيل إصابات بالمتحورة الهندية في تونس ومصر يجعلنا نتوقع وصولها ليبيا

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي تحت المراقبة، وقد يتطلب الأمر إجراءات أكثر صرامة كإيقاف الرحلات الجوية مع تونس، وإقفال معبر رأس اجدير لمدة محدودة إذا خرج الوضع عن السيطرة.

وأفاد النجار، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، بأن قفل معبر وزان – ذهيبة الحدودي مع تونس جاء كإجراء احتياطي؛ بسبب تفاقم الوضع الوبائي في تونس.

وذكر أن تسجيل إصابات بالمتحورة الهندية في تونس ومصر يجعلهم يتوقعون وصولها ليبيا، وتسجيل إصابات بها؛ قائلا: “لذا رفعنا درجة الجهوزية في معظم مراكز العزل”.

وأضاف أنهم يحتاجون لأسبوع آخر؛ للتأكد من تسجيل إصابات بالمتحورة الهندية في ليبيا من عدمه، متابعا: “نحن بصدد إحضار المشغلات المعملية المتخصصة لذلك”.

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