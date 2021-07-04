الدبيبة يدعو لتقديم التنازلات لإنجاح الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن عزوف الليبيين عن الاقتراع في الانتخابات يعد “بمثابة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب”.

وأضاف الدبيبة في كلمة خلال مشاركته في افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تمهيداً لإجراء العملية الإنتخابية المقبلة، اليوم الأحد، أنه آن الأول للشعب الليبي “أن يستقر ويوحد كلمته لينعم بثروته ويحقق تطلعاته في التنمية والرخاء”.

وأضاف أنه “للوصول ببلادنا إلى بر الأمان لا بد من المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين في العملية الانتخابية”، معتبرا أن فتح سجل الناخبين “خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات تمهيداً للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها”.

وأكد على أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية، مؤكداً حرصه على تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات، مبيناً أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح العملية الإنتخابية في موعدها، كما ستوفر حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات.

ودعا الدبيبة الأطراف المعنية لتقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.

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