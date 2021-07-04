الأسطى: 40% من أعضاء الملتقى رفضوا التصويت على المقترحات بشأن القاعدة الدستورية لعدم التوافق حولها

اعتبر عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، فشل الملتقى بجنيف في التوافق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة يعكس حالة الانقسام والتشظي الموجودة في ليبيا حاليا.

الأسطى، وفي مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أوضح أنه كان يستقبل كل يوم مقترحات حول القاعدة الدستورية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ جزء منها يطالب بأن يكون الدستور أساس أي عملية انتخابية، وبعضها يطالب بقاعدة دستورية، وجزء ثالث يرى اقتسام الانتخابات بين برلمانية على قاعدة دستورية ورئاسية على أساس دستور دائم.

وإشار إلى تقديم مجموعة من المقترحات خلال انعقاد اللجنة القانونية، وتمت صياغتها في قاعدة دستورية، لكن كان هناك نقاطا مختلف بشأنها، لافتا إلى استحداث اقتراحات أخرى دون توافق نهائي عليها، وآخر 3 مقترحات كانت تتكلم عن قاعدة دستورية للانتخابات، والاستفتاء على مسودة الدستور.

وذكر أن وجهات النظر داخل الملتقى تنوعت بين من يرغب في إجراء انتخابات برلمانية فقط أو برلمانية ورئاسية، ومن يرغب في أن تكون كل العملية السياسية مبنية على الدستور، قائلا: “هذا التنوع لا يرضي الشعب الليبي، لأن النخب والأحزاب تتنوع في الآراء”.

وأفاد بأن حوالي 40% من أعضاء ملتقى الحوار رفضوا إجراء التصويت على المقترحات المقدمة نظرا لعدم التوافق حولها، مضيفا: “عدد من الأعضاء رأوا أن بعض المقترحات تتعارض مع خارطة الطريق، حتى توقفت البعثة عند هذه النقطة وأعلنت عن لقاء آخر الأسبوع المقبل”.

وبيّن أن لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى من المفترض أن تبحث خلال أسبوع تقريب وجهات النظر والتوافق على السياق العام وخارطة طريق لإجراء الانتخابات فقط في موعدها، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين آخريين لمتابعة التحديات التي يمكن أن تواجه الاستحقاق الانتخابي، بحيث تعمل مع السلطة التنفيذية للدفع بإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

