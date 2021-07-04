الفريق الاستشاري يبحث مبادرة الأمم المتحدة لدعم البرامج الاقتصادية

عُقد صباح اليوم الأحد، بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، اجتماعاً ضم الدكتور “علي الصلح” رئيس الفريق الاستشاري، مع حافظ بن ميلاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا.

وتناول الاجتماع بحث الإمكانيات والدعم الذي يقدمه الصندوق في المجال الصحي والخدمي وبالتعاون مع مختلف الوزارات في ليبيا، كما تمحور النقاش على دراسة عدة محاور منها مساندة ودعم وزارة الصحة ورعاية الأمومة والطفولة، ودعم وتمكين حماية المرأة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكين ومساعدة الشباب ودعمهم بالشراكة مع وزارة الشباب، ودعم وزارة الشؤون الاقتصادية، ودعم البيانات السكانية.

كما تطرق بن ميلاد، إلى مبادرة الأمم المتحدة في البرامج الاقتصادية بمشاركة الشركات الكبرى والصغرى والمنظمات الدولية مع دول أخرى من أجل تمكين الشباب.