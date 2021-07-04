الدبيبة يتفقد مشروع تركيب 4 وحدات غازية بمحطة كهرباء طبرق

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة نائبه الأول حسين اعطية القطراني، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمشروع تركيب 4 أربع وحدات غازية توربينية بمحطة كهرباء طبرق.

وضمت الجولة عدد من الوزراء، والوكلاء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

ووفق بيان للحكومة، فقد اطلع الدبيبة والوفد المرافق له على آخر التطورات بالمشروع وسير العمل به، وأوضح القائمون على المشروع أنه من المفترض أن يوفر حوالي 740 ميغاوات.

وأشاروا إلى أنه سيتم وفقا لخطة الشركة إنشاء وحدتين كمرحلة أولى توفر كل واحدة 185 ميغاوات وستتكفل بتغطية كافة المنطقة من امساعد شرقا حتى المرج غربا.

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