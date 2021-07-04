نائب وزير الخارجية اليوناني يزور ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار وفتح قنصلية بلاده ببنغازي

يصل نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فرانجو جيانيس، إلى طرابلس، اليوم الأحد؛ لإجراء اتصالات مع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبعض رجال الأعمال بهدف تعزيز العلاقات الليبية اليونانية، يعقبها زيارة إلى مدينة بنغازي الإثنين لافتتاح قنصلية بلاده.

وأوضحت صحيفة “كابيتال” اليونانية، في تقرير لها، أن فرانجوجيانيس سيلتقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، محمد خليل عيسى، ونائب رئيس الحكومة المؤقتة، رمضان بوجناح، ونائب وزير الخارجية المسؤول عن التعاون الدولي والمنظمات الدولية، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووزير الصحة، علي الزناتي.

وأضافت أنه سيحضر بعد ذلك مأدبة غداء يقيمها وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، محمد خليل عيسى، يعقبها لقاء برئيس هيئة الاستثمار والوكلاء الاقتصاديين الليبيين المتمثلين في “مجلس رجال الأعمال الليبيين، مجلس الخصخصة والاستثمار، الاتحاد العام للغرف، جمعية الصناعيين الليبيين، الشركة الليبية العامة للكهرباء”.

وذكرت أن التقديرات الأولية للزيارة توضح أن إعادة الإعمار المقبلة لليبيا وإعادة إعمار بنيتها التحتية يمكن أن توفر للشركات اليونانية آفاقًا كبيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الطبية والنقل.

وفيما يخص تدشين القنصلية العامة اليونانية في بنغازي، أكد التقرير أن نائب وزير الخارجية اليوناني، سيتوجه يوم غدا الاثنين إلى بنغازي لحضور حفل افتتاح القنصلية العامة اليونانية هناك برفقة الجالية اليونانية، والتي تعتبر أول دولة أوروبية تدشن قنصليتها في شرق ليبيا.

وأفادت “كابيتال” أنه يمكن لليونان من خلال نشاطها التجاري ومن خلال وجود الجالية اليونانية هناك، أن تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار ليبيا وأن تساهم بشكل كبير في تقدم البلاد نحو التنمية.

ويضم الوفد الدبلوماسي اليوناني الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية جيانيس سميرليس، يرافقه أيضًا رئيس ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية – ليبيا، جورج كوموتساكوس وجورج كاتروغالوس على التوالي، بحسب التقرير.

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