مُتجاهلاً الرئاسية.. فرج: من الأفضل التوافق حول قاعدة متوازنة تُجرى من خلالها الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر

رأى عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” موسى فرج، أنه على الأقل في 24 ديسمبر تتم الانتخابات البرلمانية، زاعماً أن ذلك سيفتح باب جديد أمام الليبيين للخروج من المأزق.

فرج، وفي مداخلة له مع “تغطية خاصة” على قناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قال: “جرت عدة محاولات وقُدمت عدة مقترحات لمحاولة جسر الهوة بين الأطراف المشاركة في الحوار السياسي للوصول إلى أساس دستوري كما نصت عليه خارطة الطريق تتم بموجبه الانتخابات النيابية والرئاسية”.

وتابع: “كانت هناك خلافات لكن في نهاية الأمر بعد وصولنا إلى جنيف تمحور الأمر حول مقترحين، حيث قُدمت عدة مقترحات ولكن مقترحين حظيا بأكبر عدد من التزكيات”.

واستكمل: “مقترح قُدم من مجموعة من حوالي 18 أو 20 مشارك يرون الذهاب مباشرة إلى انتخابات في 24 ديسمبر برلمانية ورئاسية وبدون إجراء أي تعديلات حتى على مقترح اللجنة القانونية”.

واستدرك: “اللجنة القانونية وضعت هذا المقترح وهو مخالف لما تم النص عليه أصلاً في الوثيقة حيث كانت مهمتها أن تتابع اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والتي عقدت لقائين في الغردقة بمصر وبحضور البعثة الأممية”.

وأوضح أن اللجنة القانونية قدمت مقترح يتجاهل ما توصل إليه مجلسي النواب والدولة، متابعًا: “الجنة الدستورية المشتركة هي من فريقين من مجلسي النواب والدولة توصلا إلى توافق على قاعدة معينة ووقعوها بحضور منسق من البعثة”.

واستمر في حديثه: “ووقع أيضًا منسق البعثة على هذا المحضر ومجلس الدولة أجاز هذا الاتفاق وصوت عليه ولكن مجلس النواب تجاهلها ولم يجتمع بشأنها”.

وأكمل: “اللجنة القانونية ذهبت مباشرة لوضع قاعدة قانونية لم تحظى بالإجماع حتى داخل اللجنة القانونية وكان هناك اعتراض وملاحظات على حوالي 6 أو 7 بنود فيها فتمت محاولات عدة من بينها أن حاولت اللجنة الاستشارية أن تقرب وجهات النظر فيما يتعلق بالبنود المختلف عليها”.

واستطرد: “رُفع الأمر برمته إلى لجنة الحوار المكونة من الـ75 عضو في جنيف وبدأت الجلسات، وكانت محاولات من البعثة لمناقشة الموضوع بصفة عامة ومحاولة تقريب وجهات النظر إلى أن توصلوا إلى تقديم مقترحات”.

وأضاف: “قدمت عدة مقترحات بعضها من مجموعات وبعضها من أفراد ولكن في النهاية استقر الأمر على مقترحين مُقدمان من أكبر مجموعتين وقعتا عليهما، أحدهما ينص على الذهاب مباشرة لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر ودون إجراء أي تعديل حتى على القاعدة الدستورية والبنود المختلف عليها”.

واسترسل: “المقترح الأخر كان يرى أن تشكل لجنة فنية تتعاون مع الهيئة التأسيسية لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الهيئة التأسيسية وأن يتم ذلك قبل 15 أغسطس وخلال شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر يتم الاستفتاء عليه فإذا مر الدستور تجري عليه الانتخابات على أساس دستوري”.

وأردف: “وإذا لم يمر ينظر فيه مرة أخرى وتجرى تعديلات خلال شهر ويطرح للاستفتاء مرة أخرى وفي كل الأحوال كان هناك اتفاق على 24 ديسمبر ولا خلاف على ذلك”.

وأشار إلى أنه في خلال المدخلات أثناء الجلسات كثير من الأعضاء وجه انتقادات لطريقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة الجلسات، مضيفاً: “أعتقد أنه كان بإمكان البعثة أن تكون أفضل في إدارتها للجلسات وأكثر وضوحاً وأكثر تحديداً”.

وعاود الحديث عن المقترحين وأن المجموعة الأولي رفضت المقترح الثاني الذي يتضمن الاستفتاء على الدستور، مكملاً: “تنازلت المجموعة الثانية عن هذا المقترح واقترحت أن يوافقوهم على استخدام القاعدة الدستورية بشرط أن تجرى تعديلات بالتصويت داخل الملتقى على البنود الستة المختلف عليها”.

وبيّن أن المجموعة الأولى رفضت ذلك الخيار ورأت أن تظل القاعدة الدستورية كما هي رغم أنها مختلف عليها وليس متوافق عليها وأن أكثر من 60% أعضاء الحوار غير موافقين على القاعدة الدستورية وهذا ما أوقفهم ولم يمكنهم من التوصل إلى توافق”، على حد قوله.

واستفاض: “هناك اتجاه لإجراء مزيد من المشاورات بين الأعضاء حتى بعد انتهاء هذا الملتقى خلال الأجندة القادمة لعلهم يتمكنوا من التوصل لاتفاق يكون مقنع للجميع ويكون متوازن وشفاف وليس مفصل على جهة معينة أو تيار معين أو شخص معين”.

وعبر عن وجهة نظره في أنه ينبغي أن يتم التمسك بموعد 24 الكانون/ديسمبر لإجراء انتخابات، مستدركاً: “على الأقل انتخابات برلمانية، لكن هذا يتطلب التوافق على قاعدة دستورية في الأسابيع القادمة”.

وأسهب: “خلال الأسابيع القادمة ستكون هناك مشاورات كبيرة سواء فيما بين أعضاء الملتقى أو بين مختلف الأطراف”.

ونوّه إلى أنه تم اتفاق على أن يستمر التواصل بين أعضاء الملتقى وبين المجموعتين اللتين قدمتا المقترحين وأن تتم محاولة الوصول لتوافق في هذا الأمر.

وقال: “أعتقد أن البعثة ستجري بعض التواصل مع الجهات الليبية المعنية بهذه العملية وربما أيضاً مع بعض الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الليبي وتحرص على إجراء الانتخابات”.

وأختتم بأنه: “من الأفضل أن نتوصل إلى توافق حول قاعدة متوازنة مرضية شفافة وتُجرى الانتخابات البرلمانية على الأقل في 24 ديسمبر حتى يتم تجديد وتعزيز الشرعية البرلمانية وتتغير الوجوه وربما ذلك سيفتح باب جديد أمام الليبيين للخروج من المأزق”.

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