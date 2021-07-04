الدبيبة يتفقد مشروع تركيب 4 وحدات غازية بطبرق

أجرى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة نائبه الأول حسين اعطية القطراني اليوم الأحد زيارة تفقدية لمشروع تركيب أربع وحدات غازية توربينية بمحطة كهرباء طبرق.

وضمت الجولة عددا من الوزراء، والوكلاء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

واطلع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على آخر التطورات بالمشروع وسير العمل به، وأوضح القائمون على المشروع أنه من المفترض أن يوفر حوالي 740 ميجاوات.

وأشاروا إلى أنه سيتم وفقا لخطة الشركة إنشاء وحدتين كمرحلة أولى توفر كل واحدة 185ميجاوات وستتكفل بتغطية كافة المنطقة من امساعد شرقا حتى المرج غربا.

ووصل الدبيبة إلى طبرق اليوم الأحد، تمهيدا لحضور جلسة مجلس النواب غدا الاثنين، لمناقشة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.