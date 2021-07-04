رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد محطتي طبرق للكهرباء والبخارية لتحلية المياه

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة الوفد الوزاري اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمحطة كهرباء طبرق والتي تقدر بسعة 640 ميجاوات ، والمحطة البخارية لتحلية المياه والمقدرة بــ 40 مليون لتر.

واطلع الدبيبة على احتياجات هذه المشاريع من موارد مالية لم يتم تسديدها ، او اي إجراءات اخرى والتي لم يتم اتخاذها طيلة السنوات الماضية وذلك ليتسنى لهم استكمال اعمال التوريد والتنفيذ بالنسبة لمحطة الكهرباء و استكمال اعمال الصيانة للمحطة البخارية.