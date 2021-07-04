بالكور: لم تقدِّم الحكومة أي مقترحات عدا مقترح الموازنة البالغ 93.8 مليار دينار

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، اليوم الأحد، “سنتوجه الليلة إلى طبرق لحضور جلسة مجلس النواب غدا الاثنين التي استُدعيت إليها الحكومة لمناقشة الميزانية”.

بالكور، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “لم تقدِّم الحكومة أي مقترحات عدا مقترح الموازنة البالغ 93.8 مليار دينار، وستُخصَّص جلسة غد الاثنين للاستماع لوجه نظر الحكومة حول هذا الرقم وسبب وضعه، وتفصيل بعض البنود”.

وتابع: “ستقدِّم لجنةُ المالية ملاحظاتِها حول الميزانية وسنستمع الى ردود الحكومة عليها، ونتمنى اعتماد الميزانية غدا حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ الأعمال المكلفة بها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

