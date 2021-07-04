الدبيبة يتفقد مشروع تركيب أربع وحدات غازية بمحطة كهرباء طبرق

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مشروع تركيب أربع وحدات غازية توربينية بمحطة كهرباء طبرق، اليوم الأحد.

وأجرى الدبيبة الجولة التفقدية برفقة نائبه الأول حسين القطراني. كما ضمت الجولة عدد من الوزراء، والوكلاء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

واطلع الدبيبة على آخر التطورات بالمشروع وسير العمل به، ومفترض أن يوفر المشروع حوالي 740 ميغاوات. وسيتم وفقا لخطة الشركة إنشاء وحدتين كمرحلة أولى توفر كل واحدة 185ميغاوات لتغطية المنطقة من امساعد شرقا حتى المرج غربا.

وفي 22 مايو الماضي، وصلت التوربينة الأولى إلى محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء، وهي تابعة لشركة ميتكا اليونانية.

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