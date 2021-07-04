إطلاق حملة أمنية كبيرة في بنغازي (صور)

أطلقت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية كبيرة للمجاهرة بالأمن في مدينة بنغازي، وفق ما أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد.

وقالت إن مُدير أمن بنغازي رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، أصدر بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي وضباط وأعضاء الغُرفة الأمنية المشتركة، أوامره للوحدات المشاركة بالبدء الفعلي بالخطة الأمنية الشاملة.

وأشارت المديرية إلى أن الخطة تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية الخطيرة في الشارع العام، خُصوصاً تهريب المهاجرين غير القانونيين، والمتسولين، وبائعي السلع الغذائية والتمونية غير الصالحة، وأصحاب المعارض المُستغلين للفضاء العام لعرض سياراتهم على قارعة الطرقات.

وسمح وكيل الوزارة للجنة حصر الأملاك وأراضي الدولة والمواطنين المسلوبة بغير وجه حق بإعادتها لمالكيها وفق القانون.

ووجه الوكيل بمتابعة المركبات ذات الزجاج المُعتم، والتي لا تحمل لوحات معدنية، داعيا إلى تقديم كافة احتياجات الأجهزة الأمنية، وتقديم كافة التسهيلات لفرض هيبة القانون والقضاء على الجريمة في عموم البلاد.

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