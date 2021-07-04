هل يقف تنظيم الإخوان وراء إفشال حوارات جنيف؟

وسط دعوات محلية وأممية للوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، يرى أعضاء في مجلسي النواب والدولة أن التنظيمات المؤدلجة كانت وراء محاولة إفشال الوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر القادم.

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