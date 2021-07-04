بحضور الدبيبة ومشاركة مسجلة لعقيلة ونورلاند.. توقيع مذكرة لتسهيل المشاركة الرقمية في اقتراع ديسمبر

وقع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مذكرة للتعاون والدعم الفني مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في مجال تقنية الاتصالات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، ضمن الاستعدادات لإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021.

جرى توقيع المذكرة اليوم الأحد في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الموني، و نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت قاقلون؛ فيما شارك كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وريتشارد نورلاند في المراسم عبر تسجيل مصور.

وقالت الشركة إن الهدف من المذكرة «تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم سير العملية الانتخابية والرفع من مستوى الوعي لدى شركاء العملية الانتخابية وتوفير المعلومات الدقيقة عبر وسائل متطورة من تقنية الاتصالات المختلفة، ما يمكن من المشاركة الإيجابية في إنجاح الاستحقاق».

التصميم على إنجاح انتخابات ديسمبر

من جانبه، قال الدبيبة إن التاريخ «يسجل على صفحاته مواقف أبناء الوطن الشرفاء»؛ فيما شدد قرقاب على التزام الشركة بوضع كل الإمكانيات المتاحة لدعم سير العملية الانتخابية والمساهمة في كل المسارات التي تفضي إلى نجاحها.

وأضاف: «نحن نعيش زمن الرقمنة، وتتجه بلادنا صوب التحول الرقمي والحكومة الالكترونية خاصةً وأن الشركة القابضة كانت ولازالت شريك نجاح في العملية الديمقراطية منذ أول انتخابات شهدتها ليبيا عام 2012».

وأشار إلى تسجيل الناخبين عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية. وقد تضمن الاتفاق تنفيذ برامج توعوية ودعائية لتحفز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية إضافة إلى تنفيذ المؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة باستخدامات تقنية.

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