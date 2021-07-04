الغويل يؤكد دور المجتمع المدني في التطوير الاجتماعي والاقتصادي

قامت مؤسسة السبيل للعمل الأهلي، اليوم الأحد، بتكريم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور سلامة الغويل، وذلك تقديراً لجهودهِ الوطنية الفاعلة والصادقة في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني.

من جانبهِ أكد الغويل على اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بمؤسسات المجتمع المدني وأنها ستكون دعامة رئيسة للجهود المجتمعية الخيرة لتعزيز ثقافة العمل الأهلي ونشر وترسيخ قيم المواطنة في المجتمع، والانتماء إلى الدولة، كما أشار إلى ضرورة تكريس جهود المجتمع المدني لتأكيد على ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني في التطوير الاجتماعي والاقتصادي وتدعيم التنمية، من خلال المشاركة في إعداد برامجها وخططها، وكذلك في تنفيذها.

وفي الختام تقدم الوزير بأسمى عبارات الشكر والتقدير لمؤسسة السبيل على هذه اللمسة الإنسانية الطيبة.