بسبب القيادة الجديدة.. «العزابي» تستقيل من «حزب الإخوان»

أعلنت سميرة العزابي، الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، استقالتها من عضوية الحزب ومن كافة المهام المكلفة بها.

وقالت سميرة الغزابي، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تعلن استقالتها من عضوية العدالة والبناء ومن كافة المهام الموكلة بها في ظل تولي قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها”، على حد زعمها.

وأضافت العزابي، إنها تولت نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وكانت قريبة جدا من حزب العدالة والبناء قبل منذ انضمامها له في 2019، لأنها كانت مقتنعة بالحزب وممارسته السياسية والأهداف والبرامج والخطط والتي يقوم بها الحزب في الساحة السياسية، وفقا لادعائها.

وتابعت:” نتج عن الانتخابات الأخيرة، انتخاب قيادة جديدة تختلف معها في الرؤى، وتتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها وفي كافة التحديات السياسية المقبلة، أعلن استقالتي من الحزب”، على حد تعبيرها.

وأعلن حزب العدالة والبناء، في أواخر الشهر الماضي، عن اختيار القيادي الإخواني عماد عبد اللطيف البناني رئيسا للحزب في الانتخابات الأخيرة.

ومن المعلن أن تستمر ولاية البناني لمدة 4 أعوام خلفا لمحمد صوان الذي تزعم الحزب خلال 9 سنوات مضت.

وأعلن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمدرج على قائمة الإرهاب بقرار من مجلس النواب، في وقت سابق، تحوله إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد”، الأمر الذي سبب شرخا داخل التنظيم على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة في ظل تحليلات ترجح الإقدام على هذه الخطوة بضغط من تركيا التي سخر التنظيم السابق أو الجمعية الجديدة أجندتها لخدمة مصالح أنقرة وأجندتها في المنطقة، باعتبار توحد الأهداف الأيديولوجية للتنظيم الدولي الذي يسيطر هو الآخر على مفاصل الدولة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان.