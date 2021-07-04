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بسبب القيادة الجديدة.. «العزابي» تستقيل من «حزب الإخوان»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت سميرة العزابي، الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، استقالتها من عضوية الحزب ومن كافة المهام المكلفة بها.

وقالت سميرة الغزابي، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تعلن استقالتها من عضوية العدالة والبناء ومن كافة المهام الموكلة بها في ظل تولي قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها”، على حد زعمها.

وأضافت العزابي، إنها تولت نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وكانت قريبة جدا من حزب العدالة والبناء قبل منذ انضمامها له في 2019، لأنها كانت مقتنعة بالحزب وممارسته السياسية والأهداف والبرامج والخطط والتي يقوم بها الحزب في الساحة السياسية، وفقا لادعائها.

وتابعت:” نتج عن الانتخابات الأخيرة، انتخاب قيادة جديدة تختلف معها في الرؤى، وتتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها وفي كافة التحديات السياسية المقبلة، أعلن استقالتي من الحزب”، على حد تعبيرها.

وأعلن حزب العدالة والبناء، في أواخر الشهر الماضي، عن اختيار القيادي الإخواني عماد عبد اللطيف البناني رئيسا للحزب في الانتخابات الأخيرة.

ومن المعلن أن تستمر ولاية البناني لمدة 4 أعوام خلفا لمحمد صوان الذي تزعم الحزب خلال 9 سنوات مضت.

وأعلن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمدرج على قائمة الإرهاب بقرار من مجلس النواب، في وقت سابق، تحوله إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد”، الأمر الذي سبب شرخا داخل التنظيم على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة في ظل تحليلات ترجح الإقدام على هذه الخطوة بضغط من تركيا التي سخر التنظيم السابق أو الجمعية الجديدة أجندتها لخدمة مصالح أنقرة وأجندتها في المنطقة، باعتبار توحد الأهداف الأيديولوجية للتنظيم الدولي الذي يسيطر هو الآخر على مفاصل الدولة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • توجات وتبعية الاحزاب المنتمية لتيار الاخوان لا تتغير بتغير. رئاستها وهذا بشهادة بروتوكولاتهم، استقالتها من الحزب حسب تصريحها لا يوخي بخروجها عن فكر ومنهج تنظيم الاخوان وهي لا تستطيع ان تنقص عهدة السمع والطاعة للمرشد الاقليمي الا بكتاب رسمي موقع من طرف المرشد، وفي ظل ما روج عن تغيير اسم الحزب يبدوا ان الاستقالات شكلية وتكتيكات سياسية تهذف الى البقاء في السلطة الخروخ من الباب والدخول من الشباك على اعتبار ان الشعب الليبي طيب من السهل الضحك عليه، لدينا تجربة سابقة عندما اعلن خالد المشري استقالته من التنظيم عام 2017 لتيسير زيارته التي قام بها لواشنطن ومن ثم رجع وكأن شيء لم يتغير، لاغرابه منهج التقيه المتبع يبيح هذه المحضورات.

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