معيتيق: نثمن ونبارك جهود المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، المواطنين بسرعة تسجيل بياناتهم وتحديثها في المراكز التابعة لمفوضية الانتخابات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقال معيتيق في تغريدة له اليوم الأحد ” لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها”.

وأضاف: “نثمن ونبارك جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجهوداتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا جميع المواطنين الليبيين والمواطنات الليبيات بهذه المناسبة إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم في سجل الناخبين “.

وكان معيتيق، قد أعلن في وقتًا سابق تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق.

معيتيق أضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي مارسوا حقهم في اختيار المجلس الرئاسي وفق شروط وآليات واختصاصات منصوص عليها في خارطة الطريق.