تكتلات وأحزاب سياسية تدعو لإتخاذ إجراءات لإجراء الإنتخابات في موعدها

أعلنت تكتلات أحزاب سياسية عن استيائهم من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات الليبية القادمة.

وأوضح التكتل المدني الديموقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، والتيار الوطني الوسطي، والحراك الوطني الليبي، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك الرابع والعشرين من ديسمبر، وحراك من أجل ال24 من ديسمبر، والحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، وتيار شباب التغير، وتيار شباب الوسط، والاتحاد النسائي درنه، وتجمع ريادة، وحزب موطني،، أوضحوا في بيان لهم أن طرح أي مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها.

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