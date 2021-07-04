معيتيق: أدعو الليبيين إلى الإسراع في التسجيل بسجل الناخبين

ثمن أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجهوداتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وقال معيتيق في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “بهذه المناسبة ندعو جميع المواطنين الليبيين والمواطنات الليبيات إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم في سجل الناخبين”، مضيفا: “لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها”.

وأتبعها بتغريدة مماثلة قائلا: “‏بمناسبة فتح باب تحديث سجل الناخبين من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد 24/12/2021 ندعو جميع الشباب والشابات الليبيين الذين يبلغون 18 سنة قبل أو في يوم 24/12/2021 إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم في سجل الناخبين، من أجل الوفاء بواجبهم الوطني في ممارسة حقهم السيادي”.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي: “نعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم”.

وأوضح السائح أن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية وهذا له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة الليبية القابضة للاتصالات، شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.