“التعويضات” تُهدد بحرمان ليبيا من إنتاج محطة أوباري

أعلنت إدارة مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية، استكمال الاختبارات التشغيلية الوحدة الثانية وتشغيلها بنجاح منذ فترة في انتظار ربط المحطة مع الشبكة بعد استكمال خط اوباري – الفجيج .

وبشأن الوحدة الاولى، أوضحت المحطة أنه العمل جارٍ لاستكمال الاختبارات التشغيلية ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة قبل نهاية الشهر.

وعن خط اوباري – الفجيج، بينت المحطة أن أعمال التركيبات وشد السلك تسير بشكل جيد لـ182 برجا مع استمرار وجود اعتراض من بعض المواطنين بمدينة أوباري على تنفيذ الأعمال المدنية لآخر 4 أبراج.

ودعت المحطة كافة الأطراف المعنية بمدينة أوباري والمنطقة الجنوبية مساعدة الشركة في حل المشكلة، حيث استكملت الشركة العامة للكهرباء كل الإجراءات الادارية الخاصة بالحصر للمواطنين وتمت إحالتها للجهات المختصة في الدولة لاستكمال باقي الإجراءات لأنه ليس من اختصاص الشركة بل هو اختصاص هيئة أملاك الدولة والحكومة.

وأشارت إلى أنه بحال استمرار الاعتراضات لن تتمكن محطة أوباري من إنتاج الطاقة وبالتالي خسارة 320 ميغاوات خلال هذه الفترة.

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