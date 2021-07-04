الدبيبة يتفق مع رئيس الوزراء الجزائري على التصدي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود

أخبار ليبيا 24 – خبر

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن عزمهما على العمل معًا لتوطيد روابط الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين.

الدبيبة أجرى اتصالا هاتفيا مع بن عبدالرحمن بمناسبة تولي الأخير منصب رئيس الوزراء الجزائري، مؤكدًا تطلعه لبناء العلاقات الثنائية فضلاً عن تطور المسار السياسي في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أكد خلال زيارته إلى الجزائر في مايو الماضي، أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات السلبية في المنطقة .

من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وقتها، استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا، واستعدادهم لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات، إضافة إلى المنافذ البرية بالنسبة للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني.